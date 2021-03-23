1384 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله -في تصريح نقلته صحيفة: "ذا ستار" الماليزية- إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 335 ألفًا و540 حالة، بينهم 14 ألفًا و454 حالة نشطة.وأعلن المسئول الماليزي تعافي 1058 شخصًا من الفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين 319 ألفًا و842 شخصًا.