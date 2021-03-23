في ذكري ميلاد أحمد رزق.. فنانون أصيبوا بالسمنه المفرطة
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:43 م
هويدا سعيدطباعة
يحتفل اليوم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده، فهو واحد من أشهر الفنانين الذي ابهرنا بأداه رغم جسمه الممتلىء، لكنه أخد من السمنه طريقا للنجاح.
ونرصد أبرز الفنانين الذين أصيبوا بالسمنة لكنها لم تقف عائقا أمام شهرتهم:
علاء والي الدين
ماجد الكدواني
حسين الجسمي
شيكو
ونرصد أبرز الفنانين الذين أصيبوا بالسمنة لكنها لم تقف عائقا أمام شهرتهم:
علاء والي الدين
يعتبر الفنان الراحل علاء والي الدين من أشهر الفنانين الذين عانوا من السمنة المفرطة لكنها لم تقف عائقا أمام حلمة بل كانت سببًا في شهرتة، ومن أعماله"عبود علي الحدود، الناظر، وحلق حوش".
ماجد الكدواني
يعتبر ماجد الكدواني، من أشهر الفنانين التي كانت السمنه سببا في شهرته خاصة في أدوار الكوميديا، ولم تقف أمام تحقيق حلمة ومن أشهر افلامه " حرامية في تايلاند، الرهينة".
حسين الجسمي
ظهر المطرب حسين الجسمي في بداية مشواره بجسم ممتلئ وقد حاز علي شهره كبيرة وكانت السمنه سببا في تحقيق حلمه في الغناء، ولكنه اتجه بعد ذلك لعمليات تخسيس.
شيكو
من ضمن الفنانين التي كانت السمنه سببا في شهرتهم، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ومن أعماله" سمير وشهير وبهير، حملة فريزر".