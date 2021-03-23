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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكري ميلاد أحمد رزق.. فنانون أصيبوا بالسمنه المفرطة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:43 م
أحمد رزق
أحمد رزق
هويدا سعيد
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يحتفل اليوم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده، فهو واحد من أشهر الفنانين الذي ابهرنا بأداه رغم جسمه الممتلىء، لكنه أخد من السمنه طريقا للنجاح.

ونرصد أبرز الفنانين الذين أصيبوا بالسمنة لكنها لم تقف عائقا أمام شهرتهم:

علاء والي الدين
شقيق الفنان علاء ولي الدين يكشف مفاجأة عن جثمان شقيقه - RT Arabic
يعتبر الفنان الراحل علاء والي الدين من أشهر الفنانين الذين عانوا من السمنة المفرطة لكنها لم تقف عائقا أمام حلمة بل كانت سببًا في شهرتة، ومن أعماله"عبود علي الحدود، الناظر، وحلق حوش".

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني: الفنانين مش بيموتوا بيمشوا بس.. ونفسي يوم ما أفارق الدنيا أكون قد المسئولية - بوابة الأهرام
يعتبر ماجد الكدواني، من أشهر الفنانين التي كانت السمنه سببا في شهرته خاصة في أدوار الكوميديا، ولم تقف أمام تحقيق حلمة ومن أشهر افلامه " حرامية في تايلاند، الرهينة".

حسين الجسمي
بالصور: حسين الجسمي قبل وبعد خسارته للوزن في زمن قياسي
ظهر المطرب حسين الجسمي في بداية مشواره بجسم ممتلئ وقد حاز علي شهره كبيرة وكانت السمنه سببا في تحقيق حلمه في الغناء، ولكنه اتجه بعد ذلك لعمليات تخسيس.

شيكو
بهذه الصورة.. شيكو يعلن مرحلة "الدايت" | مصراوى
من ضمن الفنانين التي كانت السمنه سببا في شهرتهم، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ومن أعماله" سمير وشهير وبهير، حملة فريزر".



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