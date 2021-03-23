في ذكري ميلاد أحمد رزق.. فنانون أصيبوا بالسمنه المفرطة

علاء والي الدين





ماجد الكدواني يعتبر الفنان الراحل علاء والي الدين من أشهر الفنانين الذين عانوا من السمنة المفرطة لكنها لم تقف عائقا أمام حلمة بل كانت سببًا في شهرتة، ومن أعماله"عبود علي الحدود، الناظر، وحلق حوش".





حسين الجسمي يعتبر ماجد الكدواني، من أشهر الفنانين التي كانت السمنه سببا في شهرته خاصة في أدوار الكوميديا، ولم تقف أمام تحقيق حلمة ومن أشهر افلامه " حرامية في تايلاند، الرهينة".





شيكو ظهر المطرب حسين الجسمي في بداية مشواره بجسم ممتلئ وقد حاز علي شهره كبيرة وكانت السمنه سببا في تحقيق حلمه في الغناء، ولكنه اتجه بعد ذلك لعمليات تخسيس.









من ضمن الفنانين التي كانت السمنه سببا في شهرتهم، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ومن أعماله" سمير وشهير وبهير، حملة فريزر".

يحتفل اليوم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده، فهو واحد من أشهر الفنانين الذي ابهرنا بأداه رغم جسمه الممتلىء، لكنه أخد من السمنه طريقا للنجاح.