اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

كشفت طبيبة الأمراض المعدية والمسؤولة في المعهد المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية "ناتاليا بشينيشنايا"، أنه من المحتمل ألا يكون من الممكن التطعيم مرة أخرى بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.وقالت الاختصاصية بشينيشنايا خلال تصريحات صحفية" إن "اللقاح يساهم برفع الأجسام المضادة ويُفترض أن يبقى لوقت طويل وبدرجة كافية".وأضافت: "الشيء الوحيد الذي لن يحصل هو التلقيح مرة أخرى باللقاح لأنه بذلك سيتم حقن الفيروسات الغدية، التي تقوم بإنتاج الأجسام المضادة ذاتها وبالتالي ستقضي على المفعول".وتابعت: "إذا قمنا مرة أخرى بالتطعيم بنفس اللقاح على سبيل المثال بعد عامين بنفس التركيب الدقيق، فربما يتم تدمير مكونات اللقاح بالفعل بواسطة تلك الأجسام المضادة التي يمكن تخزينها في جسدنا".وأوضحت أن إعادة التطعيم ستكون ممكنة بلقاحات أخرى ضد فيروس كورونا ومن أبرزها لقاحات روسية أخرى مثل "كوفي فاك" و"إيبفاك كورونا".يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس 2020، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدًا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.