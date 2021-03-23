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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

7 نصائح طبية لمواجهة التقلبات الجوية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:41 ص
نصائح طبية لمواجهة
نصائح طبية لمواجهة التقلبات الجوية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، حددت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح طبية لمواجهة التقلبات الجوية خصوصًا لمرضى الحساسية.

1- حذرت جميع مرضى حساسية الصدر بعدم الخروج من المنزل في هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

2- ارتداء الكمامات الطبية أثناء الخروج من المنزل مع وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

3- استخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

4- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

5- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

6- تناول كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

7- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرفة.

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