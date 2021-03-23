بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، حددت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح طبية لمواجهة التقلبات الجوية خصوصًا لمرضى الحساسية.1- حذرت جميع مرضى حساسية الصدر بعدم الخروج من المنزل في هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.2- ارتداء الكمامات الطبية أثناء الخروج من المنزل مع وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.3- استخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.4- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.5- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.6- تناول كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.7- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرفة.