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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: السيسي أحدث طفرة في مجال النقل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:39 ص
السيسي
السيسي
سعيدة عامر
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رحب النائب محمود الضبع، عضو لجنة النقل بمجلس النواب بقرار الرئيس بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، ما يتيح زيادة التبادل التجارى مع مختلف دول القارة.

وشدد "الضبع"، في بيان اليوم الثلاثاء، على أن ذلك من شأنه أن يعود بالنفع على البلاد ويزيد الناتج القومي ويسهل عملية التصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن الرئيس يولي قطاع النقل بمختلف أنواعه اهتمامًا خاصًا وذلك لأن نهضة البلاد تبدأ من نقل سريع وسلس حيث بدأ برفع كفاءة الطرق بشكل عام، والمؤدية للموانئ بشكل خاص، وتقليل مدة انتظار السفن في الموانئ، وهو ما يسهل عملية نقل البضاع ويحدث رواج تجاري في البلاد،كما سيزيد من معدلات ضخ العملة الصعبة في البلاد، وتحديث منظومة النقل البري وتطوير السكك الحديدية.

وأكد أن الرئيس السيسي أحدث طفرة في مجال النقل، كما أنه يريد زيادة دخل قناة السويس؛ فتطوير الموانئ البحرية والطرق من شأنه أن يخلق تكاملًا مع قناة السويس ويعظم الفائدة منها، لافتًا أن لجنة النقل بمجلس النواب تبحث تطوير ورفع كفاءة النقل النهري، حيث سيجري تطوير أسطول النقل النهري بمعدات وسفن حديثة تخفف الضغط على الطرق وتقلل حوادث الطرق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بتطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

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