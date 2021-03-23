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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

82 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:46 ص
الأقصى
الأقصى
وكالات
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة فلسطين الجديدة، بأن 82 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية من هذا اليوم من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي هددت المصلين من التواجد في المنطقة الشرقية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من التواجد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، لتأمين الطريق أمام اقتحامات المستوطنين اليومية.

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