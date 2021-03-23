82 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة فلسطين الجديدة، بأن 82 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية من هذا اليوم من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأضافت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي هددت المصلين من التواجد في المنطقة الشرقية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من التواجد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، لتأمين الطريق أمام اقتحامات المستوطنين اليومية.