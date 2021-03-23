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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«اللبن الرائب» يُساعد في التخلص منها.. كل ما تريد معرفته عن حساسية الغبار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:37 ص
اللبن الرائبحساسية
اللبن الرائبحساسية الغبار
إيمان ماهر
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تعتبر حساسية الغبار من المشاكل الصحية المنتشرة، حيث تزداد فرص حدوثها مع انتشار الأتربة والغبار في الجو، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تحت تأثير منخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بهذا المنخفض حتى مساء اليوم، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40 و50كم ساعة ).

وترصد"الدستور" أبرز أعراض حساسية الغبار.
- من أعراض المرض إحمرار وحكة في الجلد، واحمرار العيون ونزول الدموع.
- يسبب العطس وسيلان الأنف.
- ويمكن أن تظهر أعراض أخرى لحساسية الغبار، مثل صعوبة في التنفس، وألم في الصدر، والسعال المستمر، وصعوبة النوم.
- يسبب التهاب الجيوب الأنفية ونوبات الربو.
- وتعتبر ان جلسات البخار وتناول فيتامين سي يساهم في التخلص من الحساسية.
- وللتخلص من الحساسية أيضا تناول اللبن الرائب أو اللبن المعزز بالبروبيروتك لتقوية بكتيريا الأمعاء.

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