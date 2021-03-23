محافظة بورسعيد تطلق مبادرة «إحنا معاك»

أعلنت محافظة بورسعيد، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة "إحنا معاك"، وذلك لتحقيق مبدأ" نبحث عنك لسعادتك حتي لو لم تصل إلينا"، كما ورد بالبيان.وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المبادرة تُطلق من خلال المركز التكنولوجي، وتهدف إلى البحث عن شكاوي ومشكلات المواطنين، والتعامل معها وحلها بشكل عاجل، في إطار تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين.كما أعلن المركز الإعلامي بمحافظة بورسعيد، عن فتح 8 منصات لاستقبال شكاوى المواطنين، وأكد أنها سيتم التعامل معها بشكل عاجل، وسيتم متابعتها مع الجهة المختصة حتى الانتهاء منها.وأشار المركز في البيان، إلى أن أهداف المبادرة تتمثل في "دراسة رأي الشارع وما يريده، سرعة إنجاز الطلبات بعد تصنيفها طبقًا لأهميتها، تحقيق مبدأ نبحث عنك لسعادتك حتي لو لم تصل إلينا".