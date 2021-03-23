رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لو لم تصل الينا...محافظة بورسعيد تطلق مبادرة "إحنا معاك"

محافظة بورسعيد تطلق مبادرة «إحنا معاك»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:37 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلنت محافظة بورسعيد، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة "إحنا معاك"،  وذلك لتحقيق مبدأ" نبحث عنك لسعادتك حتي لو لم تصل إلينا"، كما ورد بالبيان.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المبادرة تُطلق من خلال المركز التكنولوجي، وتهدف إلى البحث عن شكاوي ومشكلات المواطنين، والتعامل معها وحلها بشكل عاجل، في إطار تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين.

كما أعلن المركز الإعلامي بمحافظة بورسعيد، عن فتح 8 منصات لاستقبال شكاوى المواطنين، وأكد أنها سيتم التعامل معها بشكل عاجل، وسيتم متابعتها مع الجهة المختصة حتى الانتهاء منها.

وأشار المركز في البيان، إلى أن أهداف المبادرة تتمثل في "دراسة رأي الشارع وما يريده، سرعة إنجاز الطلبات بعد تصنيفها طبقًا لأهميتها، تحقيق مبدأ نبحث عنك لسعادتك حتي لو لم تصل إلينا".

موضوعات متعلقة

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

image description

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كورونا تؤرق 20% من الألمان

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا

مصري وسوري وجزائري يحصدون جائزة الشاعرة حبيبة محمدي

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»