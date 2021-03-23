وزيرة البيئة: إنشاء نقاط دفن للمخلفات الخطرة بالإسماعيلية

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمقر ديوان محافظة الإسماعيلية منذ قليل، للمشاركة في مؤتمر يناقش آليات منظومة النظافة، وتطوراته بمحافظة الإسماعيلية.واستقبل محافظ الإسماعيلية وزيرة البيئة بمكتبه مع الوفد المرافق لها لمناقشة مشروع إنشاء نقاط دفن للمخلفات الخطرة ضمن مشروع الوزارة.وقال الدكتور أحمد فاروق الرئيس التنفيذي لمشروع إدارة المخلفات أنه تم تقسيم محافظة الإسماعيلية الي 5 مناطق لوجستية للعمل علي جمع القمامةوأضاف أن المحافظة تحتاج إلي محطات متحركة لجمع القمامة وتوجيهها لمصنع أبو بلح ثم توجيه المخلفات الصلبة لمدفن نموذجي، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج إلي قطعة أرض لتنفيذه علي أرض الإسماعيلية فيما أشارت وزيرة البيئة إلي أن المدفن يعتبر إنجازا كبير حال تحقيقه وأنه سيتم تنفيذه في غضون 5 أشهر تقريبا.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن القمامة تنتج المخلفات الصلبة ومخلفات الاسبستوس والمخلفات الطبية التي يجب التعامل معها بحذر، لافتة إلى أن الوزارة بدأت خطة جديدة ستنفذ في أربعة محافظات بينها الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة بإنشاء نقاط للدفن للتخلص من النقابات الخطرة.وأشارت إلى أن الوزراة بدأت الخلايا بافتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه وهي أكبر خلية دفن في مصر.وتابعت أن نقاط الدفن الجديدة تستقبل 39 نوعا من المخلفات الخطرة وهو ضمن أحد أهم المشروعات من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية حتي أسوان.