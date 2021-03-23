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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشندويلي» يُطالب بحل مشاكل المصانع المتوقفة عن العمل في سوهاج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:36 ص
المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
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طالب المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بضرورة إعادة النظر وحصر المصانع المتوقفة عن العمل في المنطقة الصناعية بالمحافظة والعمل على حل مشاكلها.

وأضاف «الشندويلي» لـ«الدستور»، أن أسباب توقف تلك المصانع هو ضعف عملية البيع والشراء التي كان سببها جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم اجمع، مؤكدًا ان تلك المصانع تريد المشاركة في مبادرة حياة كريمة ولكنها لا تستطيع بسبب كثرة المستحقات والديون للعمال والدولة.

وأكد أنه لا أحد ينكر النهضة الكبيرة التي قامت بها الحكومة لتطوير محافظات الصعيد والنهوض بالقرى والمراكز، وتحسين مستوى المعيشة من خلال مبادرة حياة كريمة التي تعد طوق نجاة لكثير من الأسر.

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