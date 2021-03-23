528 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، 528 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 278 ألفًا و178 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية- على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3714 حالة؛ عقب تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3770 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 1467 حالة تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما بلغ عدد حالات التعافي 270 ألفًا و668 حالة بعد تسجيل 299 حالة جديدة أمس.