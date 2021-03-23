رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

تشهد محافظة دمياط هبوب رياح شديدة مع هطول أمطار متقطعة صباح اليوم الثلاثاء، تسببت في سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة.وتحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، قامت برفع أشجار سقطت على الطريق العام للشيخ ضرغام، وكذا تم تغيير عامود كهرباء متهالك بالخياطة نتيجة سوء الأحوال الجوية.كما تم تسيير الحركة المرورية على الطرق بعد أن تعطلت بسبب سقوط أعمدة إنارة وأشجار عليها.