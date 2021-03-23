ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)

بدأت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، أولى معسكراتها التخصصية للطلائع بزيارة لمعالم محافظة أسوان التاريخية والسياحية، واستقبال طلائع محافظة الغربية انشطة الوزارة، ضمن مشروع ''اعرف بلدك''.واستمر الفوج الأول لطلائع مديرية الشباب والرياضة بالغربية وطلائع أنشطة الوزارة في تنفيذ برنامج الزيارة بمدينة أسوان، الذي تضمن زيارة جزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل، أيضا معبد فيلة، السد العالي، رمز الصداقة، متحف النيل، المتحف النوبي.