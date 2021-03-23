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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:31 ص
اعرف بلدك
اعرف بلدك
أسوان_إسراء توفيق
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بدأت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، أولى معسكراتها التخصصية للطلائع بزيارة لمعالم محافظة أسوان التاريخية والسياحية، واستقبال طلائع محافظة الغربية انشطة الوزارة، ضمن مشروع ''اعرف بلدك''.

واستمر الفوج الأول لطلائع مديرية الشباب والرياضة بالغربية وطلائع أنشطة الوزارة في تنفيذ برنامج الزيارة بمدينة أسوان، الذي تضمن زيارة جزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل، أيضا معبد فيلة، السد العالي، رمز الصداقة، متحف النيل، المتحف النوبي.
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)
ضمن «اعرف بلدك».. طلائع الجمهورية يزورون معالم أسوان (صور)

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