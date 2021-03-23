152364 إجمالي إصابات كورونا في عمان

ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السلطنة بلغ 152 ألفًا و364 إصابة.وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات بلغ 1633 حالة بنسبة 1.10%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 139 ألفًا و846 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 92%.