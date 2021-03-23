قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بمحاولة تهريب أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن، داخل البلاد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت قد تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي من ضبط 7 أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن غالية الثمن، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الخارج.وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إحدى الدول الخليجية، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك فى راكب مصرى، وبفحص أمتعته على جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة محمد صلاح مأمور الجمارك، تلاحظ وجود 7 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن.تم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة.