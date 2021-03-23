محافظ أسيوط يلتقى أعضاء النواب والشيوخ للمشاركة فى برامج التنمية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة للتأكيد على أهمية فتح قنوات التواصل مع النواب والمواطنين وتضافر الجهود لحل أي مشكلات وتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات التنموية بقرى ومراكز المحافظة وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين وذلك فى إطار لقاءاته المستمرة بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية.واجتمع محافظ أسيوط، مع النائب حمادة زين قرشي عضو مجلس الشيوخ والنائبان علاء خيرالله وعلاء سليمان عضوا مجلس النواب عن المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ومعتصم أحمد مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ.وإستعرض المحافظ، جهود التنمية بقرى ومراكز المحافظة وسبل دعم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية فضلًا عن التنسيق لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد قرى يبلغ 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، مشيرًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع مؤكدًا على مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات" وأهالي تلك القرى.وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تضمن مناقشة مشروعات قطاعات الصحة والأبنية التعليمية والطب البيطري والري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي مشيرًا إلى تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.‪ ‬