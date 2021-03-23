صحة المنوفية تفتتح مركزًا لتلقى لقاح «فيروس بى» بشبين الكوم

قامت صحة المنوفية بافتتاح مكتب جديد لتطعيم ضد فيروس بي في مركز شبين الكوم، وذلك لتقليل الأعداد المصابة بالفيروس الكبدي الوبائي، ضمن مساعي الدولة بالاهتمام بصحة المواطنين والقضاء على الفيروس الذي يصيب الآلاف من المواطنين.وأعلنت كل الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية عن أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قد قامت بإنشاء مكتب للتطعيم ضد فيروس بي، لجموع المواطنين بسعر رمزي، وذلك بمقر المركز الصحي، بميت خاقان التابعة لحي شرق شبين الكوم، لزيادة عدد المحصنين وتقليل معدل الإصابة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالصحة العامة وسلامة المواطنين.