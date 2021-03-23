محافظ مطروح يتابع أعمال القافلة البيطرية المجانية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال القافلة البيطرية المجانية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح ومديرية الطب البيطرى بمطروح بوحدة مطروح البيطرية.جاء ذلك فى إطار الخدمة المجتمعية لتقديم الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية والأغنام والماعز وغيرها مع تدريب طلاب الكلية عمليًا وصقل خبراتهم التعليمية والتدريبية لتحقيق أقصى استفادة لهم.وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح أن القافلة تمت بحضور الدكتور صلاح عسران نائب رئيس جامعة مطروح لخدمة المجتمع وعدد من الأساتذة المحاضرين وطلاب كلية الطب البيطرى ومن المقرر تنظيم القافلة القادمة الاحد القادم بوحدة القصر البيطرية لتقديم مزيد من الخدمات البيطرية لمربى الثروة الحيوانية بالمنطقة.