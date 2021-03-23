«مايكروسوفت» تعتمد نموذج عمل جديد لفروعها حول العالم

أعلنت مايكروسوفت إعادة فتح مكاتبها على نطاق واسع في العالم باعتماد نظام "هجين" يمزج بين الحضور الشخصي والعمل من بُعد، وهو نموذج تتحضر شركات كثيرة لاعتماده بعد الجائحة.وقال نائب رئيس المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية كورت ديل بيني في بيان: "بعد سنة عمل خلالها أكثرية موظفي مايكروسوفت من بُعد، باتت مواقع كثيرة تابعة لنا في العالم تلتزم بالقواعد الحكومية بمستوى كاف لاستضافة عدد أكبر من الأشخاص".وباتت المجموعة الأميركية التي توظف حوالي 160 ألف شخص، أول شركة كبرى في مجال التكنولوجيا تقدم طريقة عملها الجديدة.وفي سيليكون فالي، مددت جوجل وفيسبوك تدابير العمل من بُعد لأكثرية الموظفين حتى منتصف العام الجاري على الأقل. أما تويتر فقد جعلت من هذا الإجراء إمكانية دائمة.