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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو وزوجته يدليان بصوتيهما في انتخابات الكنيست

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:25 ص
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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أدلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وزوجته سارة، بأصواتهما، منذ قليل، في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، في أحد مراكز الاقتراع داخل مدينة القدس المحتلة.

وأعرب نتنياهو عن أمنيته بأن تكون تلك المرة الأخيرة التي يجرى فيها انتخابات، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت، صباح اليوم، انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، بمشاركة 39 قائمة انتخابية، وهي الرابعة خلال عامين.

وتعقد الانتخابات وسط تنافس شديد بين نتنياهو، وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس حزب" أزرق أبيض"، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ يومين، أنه يثق بالحصول على عدد أصوات الحسم في انتخابات الكنيست، والوصزل لـ61 مقعدا على الاقل، لتشكيل ائتلاف حكومي برئاسته دون الحاجة للتناوب.

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