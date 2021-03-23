منة فضالي بدور العرض السينمائي الكويتي عبر فيلم «مفلح باشا»

تخوض الفنانة منة فضالي سباق عيد الفطر المقبل بفيلم "مفلح باشا" التي قامت بالترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي.وقالت منة فضالي إن الفيلم يتم طرحه بدور العرض السينمائي بدولة الكويت خلال موسم عيد الفطر المقبل، ويشاركها البطولة الفنان أحمد رزق.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية بحس ساخر، وتم تصوير أحداثه بين الكويت ومصر.والفيلم بطولة أحمد رزق ومنه فضالي وأحمد بو سيف وزينب كرم وخالد أحمد وشجون الماجد.من جانبه، كشف مخرج الفيلم والمنتج الكويتي نايف الراشد عن أن فيلم"مفلح باشا " تم تصويره عام 2019 وظل حبيس الادراج إلى ان قرر طرحه فى موسم عيد الفطر.