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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عشماوى: تغطية 70% من المحافظات بمشروعات لوجيستية لتوفير السلع بأسعار تنافسية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:23 ص
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
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استعرض الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين، وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة، تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية.

وأوضح أنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات إلى 27 مشروعًا في 19 محافظة بما يغطي ما يقرب من 70% من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.

وأضاف أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

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