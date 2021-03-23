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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:21 ص
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد،
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط اجتماع لمناقشة واستعراض جهود توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والخدمات التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وبحث آليات تنفيذ المشروع، والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد 149 قرية وسيتم البدء بمركز ساحل سليم كأولوية أولى عاجلة.

جاء ذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندسة هبة عبدالناصر مدير مشروع تطوير الريف بجهاز التعمير وشريف دياب منسق مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة ونواب رؤساء مراكز صدفا ومنفلوط والبدارى.

واستعرض سعد، الاجراءات والخطوات التي تمت من خلال تدقيق المشروعات وتحديد الاحتياجات بكل قرية فضلًا عن نتيجة اختيار قطع الأراضي بكل قرية اللازمة لإقامة مشروعات تعليمية وخدمية عليها بالقرى الأكثر احتياجًا مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع مؤكدًا على مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات".

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة مراعاة فتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة وتسويق لمنتجات الجمعيات الأهلية والشباب وتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بتلك القرى لافتًا إلى أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري خلال ثلاث سنوات بإستثمارات عملاقة وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل لافتًا إلى أن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا.
محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

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