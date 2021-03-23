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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عشماوى: معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:21 ص
عشماوى
عشماوى
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي الإنتاج المحلي العام الماضى قرب من 6 تريليونات جنيه، موضحا أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بخُمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.2 تريليون جنيه.

ولفت إلى أن معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر تعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ولفت إلى أن عدد العاملين يصل إلى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى، كما أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل، وأنه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة.

وأوضح أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة.
عشماوى: معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط
عشماوى: معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط
عشماوى: معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط
عشماوى: معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط
عشماوى: معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط
عشماوى: معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط

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