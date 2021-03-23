فرنسا: ليس من اختصاصنا تحديد موعد عودة جثمان مرشح المعارضة للكونغو

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه ليس من اختصاص فرنسا تحديد موعد عودة جثمان مرشح المعارضة الأبرز في الانتخابات الرئاسية في الكونغو برازافيل جاي بريس بارفيه كوليلاس الذى توفى جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج.وأعرب الخارجية الفرنسية - حسبما جاء على موقعها الإلكتروني الرسمي - عن خالص تعازيها لأسرة المرشح.ورفضت الوزارة، التعليق على سؤال بشأن التشكيك في العملية الانتخابية في هذا البلد الأفريقي عقب وفاة مرشح المعارضة.