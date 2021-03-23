تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

تستضيف تكية مسافر بالقاهرة الفاطمية، مناقشة رواية "أولاد الناس: ثلاثية المماليك" للكاتبة ريم بسيوني، والحاصلة على جائزة نجيب محفوظ لعام 2020، في الخامسة مساء السبت المقبل.ومن المقرر أن تشارك في المناقشة الناقدة الدكتورة اعتدال عثمان، وتديرها الكاتبة نشوى الحوفي.يشار إلى أن الرواية عبارة عن 3 قصص تدور كل منها في إطار تاريخي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.وأثار الحكم المملوكي الذي ما زال حتى يومنا هذا تختلط النظرة بشأنه فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر وهم أطفال فتدربوا كجنود وتابعين لسلاطين وأمراء مارسوا التسلط على المصريين.ومن جانب لا يمل المصريين عن ذكر انتصارات المماليك على التتار والصليبيين وكيف حموا مصر من غزواتهم على مدار قرون إلى جانب أثرهم المعماري والتعليمي والخيري في بناء المساجد والمدارس والأسواق والمشافي.لذا يبقى مسجد السلطان حسن وقصة بنائه وحضوره في تاريخ تلك المرحلة رابطًا هاما عبر الأجزاء الثلاثة وتم اختياره لكونه أهم مسجد في تاريخ المسلمين من حيث المعمار والمساحة والحجم وتكلفة البناء إلى عصرنا هذا.