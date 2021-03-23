إزالة 11 عقارًا بمنطقة الوفاء والأمل وتسكين 38 أسرة بالمحروسة

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم استكمال أعمال الإزالة في محيط شينزو آبي بمنطقة الوفاء والأمل الهجانة سابقا بإزالة ١١ عقار من المنطقة.وأوضح نائب محافظ القاهرة لـ"الدستور" أنه تم تسكين ٣٨ أسرة بمساكن المحروسة بالسلام لاستكمال أعمال توسعة المحور، وجارى المتابعة لحين الانتهاء حسب توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.وأشار صابر إلى أن المساكن التي يتم نقل أهالي منطقة الوفاء والأمل إليها كاملة الأثاث المنزلي ولا تحتاج شيئا، لافتا إلى أنه يتم نقل الأهالي في أتوبيسات تابعة لمحافظة القاهرة.كانت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة استكملت لليوم الثاني على التوالي أعمال تنفيذ محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.