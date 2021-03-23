كورونا تؤرق 20% من الألمان

يعاني فرد من بين كل خمسة أفراد في ألمانيا حاليا من اضطرابات في النوم مرتبطة بجائحة كورونا.فقد أظهر استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألمانية "كيه كيه إتش" أن نحو 20% من الألمان ذكروا أنهم يعانون من مشكلات في النوم، وعزوها إلى أزمة كورونا.وبحسب البيانات، فإن الآباء الذين لديهم أطفال دون سن الثانية عشرة يعانون من هذه المشكلة أكثر من الذين تم استطلاع آرائهم ممن ليس لديهم أطفال أو لديهم أطفال أكبر سنًا، وذكر نحو 30% من آباء الأطفال الصغار الذين شملهم الاستطلاع أن الجائحة تحرمهم من النوم.ومع التحول إلى التوقيت الصيفي، سيكون هناك تحدٍ آخر لإيقاع النوم في عطلة نهاية الأسبوع (الأحد 28 مارس)، حيث ذكر واحد من بين كل ثلاثة شمهلم الاستطلاع أنه يواجه مشكلات في الاستيقاظ في الصباح في الأيام التي تلي تغيير الساعة.