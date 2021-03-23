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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عشماوى» يفتتح قمة مصر لتجارة التجزئة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:14 ص
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
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افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

كما يشارك 42 من أهم وأكبر المتحدثين في العالم في قطاع التجارة، لينقل كافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وآرائهم في كيفية تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم‪.‬

وتستهدف قمة مصر لتجارة التجزئة حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعًا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة خلال القمة، والتي تعد إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، كما تعد في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى‪.‬

وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذي يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.

كما تستعرض القمة التحديات الكبيرة بين تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التي تتم عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على التسويق الرقمي، والتغيير في سلوك القوة الشرائية، خاصة في مواجهة جيل جديد من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحديثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع‪.
«عشماوى» يفتتح قمة مصر لتجارة التجزئة
«عشماوى» يفتتح قمة مصر لتجارة التجزئة
«عشماوى» يفتتح قمة مصر لتجارة التجزئة
«عشماوى» يفتتح قمة مصر لتجارة التجزئة

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