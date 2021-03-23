وزير العدل يغير مقر لجنة التوفيق في المنازعات ببني سويف

أصدر المستشارعمر مروان وزيرالعدل، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن تغيير مقر لجنة التوفيق في المنازعات الأولى لمحافظة بني سويف.وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يتم نقله إلى شارع عبد الحليم الجندي مبني مديرية الاسكان القديم بدلًا من مقرها الحالي.كما نشرت الجريدة الرسمية، انه يعاد تشكيل اللجنتان الأولى والثانية لمحافظة بنى سويف بحيث تقتصر على ما يلى: اللجنة الأولى لمحافظة بنى سويف: وتختص بمنازعات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة ومديرية الصحة، ومديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية القوى العاملة، ومايتبعها من إدارات - كما تختص بالمنازعات المبينة بموجب قرارى وزير العدل ٢٠٠١ لسنة ١٠٦٧، ٢٠٠٠ لسنة ٤٧٣٥.اللجنة الثانية لمحافظة بنى سويف وتختص بمنازعات مديرية التربية والتعليم ومديريـة الـشباب والرياضـة ومديرية التموين، ومديرية الإسكان، وما يتبعها من إدارات.كما يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات الخامسة لمحافظة الاسكندرية الكائن في شارع 288 متفرع من زكى رجب بسموحه أمام شركة تاون جاز الاسكندرية بدلًا من مقرها الحالي.جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٥٩٨ لسنة ٢٠٠٠ بتشكيل لجان التوفيـق وتعيـين مقارها، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم ١٧٨٦ لسنة ٢٠١٧ بتعيين مقار عمل لجان التوفيـق فى المنازعات، وعلى الدكتور محافظ بنى سويف المؤرخ فى ١٠٢٢٠٢١ بشأن نقل مقر اللجنة الأولى لمحافظة بنى سويف لمقر أخر.