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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن إجبار المواطنين على سلع تموينية معينة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:10 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه للحكومة، ممثلة في وزارة التموين، بشأن قيام تجار وبقالي التموين بإجبار المواطنيين وتحميلهم سلع غير ضرورية ضمن المقررات الشهرية.

وأشار النائب، في بيانه العاجل، الذي قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن مستحقي الدعم التمويني في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية يعانون من إجبار بعض البقالين لتسليمهم بعض السلع التي قد لا يكونوا في حاجة إليها.

وقال زين الدين: "في كثير من الأحيان تكون سلع رديئة، وهو ما يؤثر على حجم باقي السلع التي يحتاجون إليها بصورة يومية مثل السكر والأرز والزيت"، مؤكدا أن بقالي التموين يحققون مكاسب كبيرة بهذه الطريقة على حساب احتياجات المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة منح صاحب البطاقة التموينية في الحصول على احتياجاته فقط دون إجبار، خصوصا وأن المقررات لا تكفي بعض الأسر إلا لمدة قليلة من الشهر.

وفي ذات السياق ومع دخول شهر رمضان، طالب "زين الدين" وزارة التموين بإعلان خطتها لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال النائب: "هناك عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين، بدأت تظهر مع اقتراب شهر رمضان، حيث قام بعض التجار برفع أسعار عدد من السلع، فضلا عن عرض سلع مجهولة المصدر ولا تصلح للاستخدام الآدمي، لاسيما في تلك الفترة التى تشهدا إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء".

وأكد أن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق تحتاج تدخل حاسم وفوري من خلال تشديد الرقابة وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية، لإلزام التجار وأصحاب المحال بالأسعار.

وقال النائب: "لمواجهة حالة الاستغلال، يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع في تنظيم معارض لتقديم السلع بأسعار مخفضة، وخصوصا في المناطق الشعبية والقرى بالمحافظات، مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية".

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