رئيس الإنجيلية ينعى راعي المدارس بأسيوط

نعت الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القس ناجي إبراهيم شنودة، راعي الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت بأسيوط، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي الأسبق، والذي انتقل إلى المجد أمس الإثنين، وذلك بعد رحلة حياة وخدمة زاخرة بالمحبة والبذل، امتدت لعقود، خدم فيها الكنيسة الإنجيلية والمجتمع المصري بتفانٍ.وقالت الطائفة الإنجيلية في بيانها: إنه تقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لجميع الأسرة والأحباء ولشعب كنيستنا، مؤكدًا أن القس ناجي إبراهيم عَلَم من أعلام تاريخ كنيستنا الإنجيلية في أسيوط، لدوره المؤثر في تنشئة أجيال على قيم الإنسانية والوطنية. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلي أن يهب الرب العزاء لجميع الأسرة ولشعب الكنيسة.