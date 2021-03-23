48 ألفًا و759 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية 48 ألفًا و759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 29 مليونًا و867 ألفًا و689 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 529 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 542 ألفًا و888 حالة.وأشارت إلى أن 42 مليونًا و521 ألفًا و57 شخصًا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الولايات المتحدة.