«الصحة» تشدد على الاهتمام بتغذية الأطفال خلال جائحة كورونا

شددت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف، على أهمية الحفاظ على صحة الأطفال خلال جائحة فيروس كورونا.وأكدت على ضرورة تبديل الوجبات الخفيفة السكرية أو المالحة بأخرى صحية مثل الجبن أو اللبن: "يفضل أن لا يكون محليًا"، بالإضافة إلى الفواكه المقطعة أو المجففة.وقالت إن الطفل يحتاج لتناول وجبة خفيفة أو اثنتين أثناء النهار ليحافظوا على نشاطهم.وأشارت إلى أن هذه الأغذية تشعر بالامتلاء وتساعد فى بناء عادات صحية، وتستمر مع الأطفال مدى حياتهم.