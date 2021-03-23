من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل السمك الفيلية
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:30 ص
هويدا سعيدطباعة
يعتبر السمك من أشهي المأكولات التي لا يختلف عليها أحد، ولكن نفضل دائما التغير في طريقة عمله، وخاصة من المطبخ الإيطالي والذي يعتبر من أشهر المطابخ في العالم في وصفات الأكلات التي تكون مميزة.
ونصحبكم اليوم إلى المطبخ الأيطالي وطريقة عمل السمك على الطريقة الإيطالية.
مقادير
سمك فيلية
2 معلقة زيت زيتون
معلقة عصير الليمون
معلقة مايونيز
بصل بودر
فلفل أسود
الكمون
بقسماط مطحون
الزبدة
بقدونس
ليمون مقطع شرائح
طريقة التحضير
سخني الفرن على حرارة 425 درجة.
ادهني السمك بالزيت وضعية في الفرن.
اخلطي عصير الليمون والمايونيز وبودرة البصل والكمون والفلفل الأسود في وعاء.
وزعي الخليط على قطع السمك ثم وزعي البقسماط والزبدة وشرئح الليمون ويدخل الفرن لمدة 40 دقيقة.
ونصحبكم اليوم إلى المطبخ الأيطالي وطريقة عمل السمك على الطريقة الإيطالية.
مقادير
سمك فيلية
2 معلقة زيت زيتون
معلقة عصير الليمون
معلقة مايونيز
بصل بودر
فلفل أسود
الكمون
بقسماط مطحون
الزبدة
بقدونس
ليمون مقطع شرائح
طريقة التحضير
سخني الفرن على حرارة 425 درجة.
ادهني السمك بالزيت وضعية في الفرن.
اخلطي عصير الليمون والمايونيز وبودرة البصل والكمون والفلفل الأسود في وعاء.
وزعي الخليط على قطع السمك ثم وزعي البقسماط والزبدة وشرئح الليمون ويدخل الفرن لمدة 40 دقيقة.