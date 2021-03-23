إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة.. والسوقي يخسر 10.5 مليار جنيه

أوقفت إدارة البورصة التعاملات لمدة نصف ساعة بعد الهبوط الحاد للأسهم والمؤشرات خلال النصف الأول من تعاملات اليوم؛ تطبيقاً لقواعد التداولات في البورصة المصرية التي تقتضي بإيقاف التعاملات نصف ساعة بعد تجاوز نسبة مؤشر «إ ي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 5% هبوطاً وصعوداً، وإيقافها بشكل كامل على مدار اليوم عند تراجعه بنسبة 10%.





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «إي جي إكس 30» بنسبة 2%، بما يعادل 209 نقاط خسارة، ليسجّل مستوى 10327 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 6%، تعادل 115 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 1805 نقاط، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقاً «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 5%، بما يعادل 142 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 2702 نقطة.





وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.5 مليار جنيه ليسجل مستوى 627.6 مليار جنيه.





جاء ذلك بعد أن سجّلت أكثر من 60 شركة نسب الهبوط الدنيا عند 10%، ما دفع إدارة البورصة إلى إيقاف التعامل عليها لمدة 10 دقائق.