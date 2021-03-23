«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا

يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الفنان خالد جلال، في السابعة من مساء غد الأربعاء، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وذلك بالمسرح القومي، حيث تقوم بتكريم الأمهات المثاليات من الموظفات بالقطاع، وأيضا تكريم نجمات الثقافة والفن المبدعات من اللاتي أثرن في الحركة الفنية تقديرا لعطائهن الفني في تنمية الأسرة والمجتمع، ومن المقرر أن تحيي الاحتفالية الفنانة رحاب مطاوع التي تقدم باقة من أشهر الأعمال الغنائية عن الأم التي أثرت الوجدان المصري.وصرح الفنان خالد جلال بأن قطاع الإنتاج الثقافي يحرص على تكريم السيدات المثاليات اللاتي كانت لهن بصمات في الأسرة والمجتمع من العاملات بالقطاع، منوها بحرص القطاع على تكريم الفنانات اللاتي أثرن في الحركة الفنية المصرية، وكان لهن دور بارز في بث قيم ومبادئ هادفة أثرت في المجتمع المصري والعربي.