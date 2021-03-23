سكرتير عام مطروح: ترتيب وتسجيل المعدات والأدوات والأجهزة أولا بأول

تفقد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، أقسام المخازن من التوريدات والمعدات والحفظ والكُهنة التابعة لديوان عام المحافظة بمنطقة الريفية.ووجه السكرتير العام لمطروح باستمرار منظومة عمل ومتابعة ترتيب وتسجيل المعدات والأدوات والأجهزة أولا بأول حفاظا على المال العام.وتفقد سكرتير عام المحافظة المنطقة المحيطة بالمخازن، موجها إدارة البيئة مراجعة موقف أحد أبراج شبكات الاتصال التابعة لإحدى شركات الاتصالات وموقف التعاقد.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمرور الدوري على المنشآت الحكومية للاطمئنان على انتظام سير العمل وتذليل أى معوقات لتيسير الإجراءات والحفاظ على المال العام.