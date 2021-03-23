استحداث معمل بمجمع محطات منقباد لمراقبة جودة المياه بأسيوط

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنشاء معمل جديد بمجمع محطات منقباد ملحق بمحطة مياه منقباد الزلطية الجديدة بتكلفة قدرها 3.5 مليون جنيه لمتابعة تشغيل جميع المحطات هناك والتي تنتج كمية مياه تصل إلى ٣٥ ألف متر مكعب يوم.وقال إنه تم إنشاء المعمل طبقًا لمعايير الجودة العالمية لمراجعة جودة المياه المنتجة بمحطة منقباد الجديدة وجميع المحطات التابعة لها والتي تعمل بنظام المرشحات لـ 5 وحدات كومباكت لخدمة حوالي 45 ألف مواطن من سكان (عزبة الجيش ــ الأمن المركزي ــ المستثمرين بالمدينة الصناعية ــ عزبة الفاتح ــ حي السلام ــ عزبة الشيمي ــ عزبة أبو القاسم ــ إسكندرية التحرير ــ المنطقة الجنوبية العسكرية).وتابع، أن الشركة لديها خطة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة قطعاتها طبقًا لخطتها المالية السنوية المعتمدة والتي توجهها لأعمال مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال رفع كفاءة المحطات وإحلال وتجديد الطلمبات المتهالكة بمشتملاتها والخزانات.وأوضح أن المعمل مجهز علي أحدث طراز وقد تم تدعيمه بأحدث الأجهزة واكفأ الكوادر البشرية المؤهلة للعمل، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.