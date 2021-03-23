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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:02 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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شاركت جامعة أسيوط ممثلة فى الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة أم حبيبة بمناسبة يوم المرأة العالمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع أسوان تحت عنوان "القيادات النسائية وانجازاتهن نحو فرص مستقبلية متساوية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد" ؛ ضمن برنامج تنمية مهارات شباب وفتيات أسوان بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان والحكومة الكندية وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ، وتحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة أسيوط.

وفى هذا الشأن فقد أشارت الدكتورة مها غانم ان مشاركتها فى الاحتفالية تمت من خلال جلسة نقاشية بعنوان "النساء فى الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا والنائبة الأولى لرئيس الإتحاد الافريقى واللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل بالإتحاد الإفريقى وذلك عن طريق  الأون لاين، بالإضافة إلى مشاركة السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوى الوزيرة السابقة للتأمينات والشئون الإجتماعية، وهناء الهلالي خبيرة التنمية المستدامة والعلاقات الدولية والمشروعات الصغيرة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، ونائبة رئيس المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمينة العامة السابقة للصندوق الاجتماعي للتنمية، الدكتورة  نجوى خميس أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة عين شمس والأمينة العامة السابقة للاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، الدكتور إيهاب حنفى  وكيل وزارة الصحة بأسوان‪ .‬

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها غانم، أن الاحتفالية استهدفت ابراز آثار الجائحة على النساء والتحديات التى تواجههن، وسلطت الضوء على أهمية دور المرأة  فى الاستجابة لكوفيد 19، فضلًا عن مناقشة الفرص التى تتيحها الجائحة لتحقيق مستقبل عادل من خلال القيادة النسائية فى مختلف القطاعات وتحديد الثغرات ومجالات العمل ذات الأولوية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة فى أسوان والصعيد، مع عرض نماذج مجتمعية وقصص نجاح لإلهام الشباب والشابات، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة
جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة
جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة
جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة
جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة
جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

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