سينوفاك: لقاحنا ضد كورونا آمن على الأطفال حتى 17 عاما

ذكرت شركة "سينوفاك" الصينية أن البيانات الأولية تؤكد أن لقاحها لفيروس كورونا آمن للأطفال.وقالت شركة "سينوفاك" الصينية، اليوم إن البيانات الأولية تؤكد أن لقاحنا لفيروس كورونا آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا.يذكر أن وزارة الصحة المصرية أجرت اتفاقا مع الشركة منذ أيام لتصنيع لقاح كورونا بمصر.