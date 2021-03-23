«عربية النواب»: المبادرة السعودية طوق نجاة لإنهاء الأزمة اليمنية

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل يكفل إنهاء الصراعات داخل اليمن، مشيدًا بالجهود المُخلصة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وناشد أباظة، في بيان اليوم، جميع الأطراف داخل اليمن الالتفاف حول هذه المبادرة لعودة الأمن والاستقرار داخل ربوع دولة اليمن الشقيقة والتخفيف عن المعاناة اليومية للشعب اليمني الشقيق، معتبرًا هذه المبادرة بمثابة طوق نجاة وفرصة كبيرة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائي ولحقن الدماء وإنهاء جميع التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية.وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة جميع أطراف الأزمة اليمنية إلى الاستجابة الفورية للدعوة السعودية بالوقف الشامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة تمهيدًا إلى الانتقال إلى مناقشة الحل السياسي الشامل، مؤكدًا ضرورة مساندة ودعم المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلي الأمن لهذه المبادرة للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة اليمنية.