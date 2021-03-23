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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تُزيد المخصصات المالية لمكافحة التطرف والإرهاب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:59 ص
التطرف والإرهاب
التطرف والإرهاب
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة "gva" الهولندية، عن مجهودات حكومية قوية لمحاربة التطرف والإرهاب الذي بات منتشرا في المجتمعات الهولندية مؤخرا.

وقالت الصحيفة، أنه في إطار مكافحة التطرف المتزايد والراديكالية العنيفة، أصدر بارت سومرز، الوزير المكلف بشئون المجتمع الفلمنكي قرار بتخصيص ما يقرب من 210 آلاف يورو خلال العامين المقبلين، لشبكة "Wij-Zij" التي تعمل على محاربة الارهاب والتطرف في هولندا.

ويقول سومرز: تشارك العديد من المنظمات، بما في ذلك معهد السلام الفلمنكي والشرطة ورابطة المدن والبلديات الفلمنكية (VVSG) في شبكة Wij-Zij، حيث يتعانون معا في إجراء أبحاثً ودراسات في التطرف ويجمعون خبراتهم وينشرونها، كما تقدم هذه الهيئات معا توصيات سياسية ملموسة وتنظم ورش عمل ودورات تدريبية للشرطة والتعليم والحكومة والمجتمع المدني.

ووفقا للصحيفة الهولندية فإن شبكة شبكة Wij-Zij لها دور وقائي لمنع التطرف، حيث تقدم حلولا علمية لكيفية محاربة ووقف التطرف في الفصول الدراسية، أو كيف يمكن لعامل الشارع اكتشاف إشارات التطرف بسرعة أكبر؟

جدير بالذكر أنه في نهاية العام الماضي،تقدم بارت سومرز، بمشروع مرسوم أولي، ينص على شروط جديدة للاعتراف بالمساجد وغيرها من دور العبادة المختلفة، وفي مقدمة هذه الشروط حظر التمويل الأجنبي أو تدخل من جانب الدولة في هذا الملف وأعطت الحكومة الضوء الأخضر للمشروع الجديد على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر العام الجاري.

وقال الوزير سومرز، إنه «خلال السنوات الأربع الأخيرة، لم يتم الاعتراف بالمجتمعات الدينية، ولم يتم معالجة الملفات، التي تقدم بها اتباع الطوائف الدينية للحصول على اعتراف من السلطات بالمباني والمنظمات التي يمارسون فيها طقوس عباداتهم».

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