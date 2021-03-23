مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للأرصاد الجوية

تنظم مكتبة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية محاضرة مباشرة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان "تعزيز فهم العلاقة بين المحيط والمناخ"، وذلك في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021.تلقي المحاضرة الدكتورة سوزان الحسانين خليف؛ أستاذ علوم المحيطات، والرئيس السابق للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، وتتناول المحاضرة العلاقة بين الطقس والمناخ والمحيط، حيث يحذر الخبراء من تعرض المناطق الساحلية للتهديد بسبب التغيرات المناخية.ويحتفل العالم يوم 23 مارس من كل عام باليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يتزامن مع ذكرى إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) عام 1950، وتختار المنظمة في كل عام موضوعًا للاحتفال. وقد اختارت لعام 2021 عنوان (المحيط ومناخنا والطقس).وجاء هذا الاختيار متفقًا مع عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)؛ وذلك لدعم الجهود المبذولة في عكس دورة التدهور في صحة المحيطات.تُبث المحاضرة مباشرة عبر صفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما يصاحب المحاضرة معرض للأطالس والكتب والخرائط التي تتناول الجغرافية المناخية، ويستمر عرضها لمدة أسبوعين في مكتب خدمات الخرائط بالمستوى السفلي الرابع.