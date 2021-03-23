التضامن: وضع خطة حياة للأيتام بعد خروجهم من المؤسسات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع خطة حياة للأيتام، بعد خروجهم من دور الرعاية.ولفتت إلى أن خطة حياتهم لن تنتهى بمجرد انتهاء إقامتهم في دور الرعاية، حيث من المفترض أن تبدأ خطة حياتهم منذ دخولهم الدار.وأشارت، فى تصريحات، إلى أنه سيتم توفير شقق لهم، وتوفير دور رعاية لاحقة، بعد اتمامهم 18 سنة، كما سيتم العمل على تكافؤ فرصهم التعليمية، ومنحهم أهمية فى الدعم النفسي، ودمجهم فى المجتمع وإيجاد وظائف لهم، وتطوير دور الرعاية بما يليق بتنشئتهم.وأوضحت أنه سيتم عمل قاعدة بيانات لدور الأيتام، مشيرة إلى أن هناك أسر حالتهم المادية صعبة فيضطرون لوضع أولادهم فى دور الأيتام، قائلة: ليس كل من هو فى دور الأيتام كريمى النسب، هناك جزء معلومى النسب، وملف الأيتام لابد أن يطرح للرأى العام".