خسائر «شيني» ترتفع بنسبة 60% خلال 8 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني «شيني»، ارتفاع خسائرها خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، بنسبة 59.78 بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت خسائر بلغت 30.55 مليون جنيه في الثمانية أشهر المنتهية في فبراير 2021، مقابل خسائر بقيمة 19.12 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وعزت الشركة الخسارة إلى انخفاض حجم المبيعات التي تأثرت بحالة الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر طبقًا للمتوقع لتقادم الآلات والمعدات.وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020-2021، خسائر بلغت 21.92 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل خسائر بقيمة 13.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي