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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8457 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:04 ص
كورونا
كورونا
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سجلت روسيا 8 آلاف و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و474 ألفًا و610 إصابات.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1042 إصابة من ضمن الإصابات الجديدة و51 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ812 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 513 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن 10 آلاف و860 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 4 ملايين و88 ألفًا و45 شخصًا.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 427 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 95 ألفًا و818 حالة.

كانت روسيا بدأت في 5 ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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