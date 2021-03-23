التضامن: العمل على إيجاد طريقة بديلة لحبس الغارمات

قالت نيفين القباج: إنه سيتم تسديد ديون 50% من الغارمات، بالتعاون مع جمعية مصر الخير، مشيرة إلى أن عدد السيدات المقترضات 30 ألف سيدة.ولفتت في تصريحات للدستور إلى أنه سيتم تسديد ديون أقلهن اقتراضًا، مؤكدة أن هناك سيدات محبوسة لعدم سدادها 4 آلاف أو 5 آلاف وحتى 15 ألفًا، مشيرة إلى أنها أخذت أسماء الغارمات من وزارة الداخلية، وسيتم العمل على تسديد هذه المبالغ.وأشارت إلى أن موضوع الغارمات فى حاجة إلى تدخل فئات عدة أهمها للتوعية والتثقيف المجتمعى، قائلة: «اللى بيقترض 50 جنيه بيسسدها 100 جنيه»، لافتة إلى أنه يتم استغلال حاجة السيدات، وبساطتهن في التوقيع على إيصالات أمانة.وأوضحت «القباج» أن ليس كل الغرم بسبب مصروفات الزواج، مشيرة إلى أن هناك من يقترض للسفر للخارج، أو من يقترض للعلاج، أو التعليم، وخاصة فى المراحل الانتقالية مثل الإعدادية والثانوية العامة، بجانب أن هناك من يطلب القرض لعمل مشروع ثم يفشل المشروع ويتعثر فى سداد القروض.وأشارت إلى ضرورة مسائلة سماسرة الإقراض، والعمل على إيجاد طريقة بديلة للحبس، مؤكدة أنه يتم التشاور للبحث عن إجراءات القانونية، والتى تسهل على الغارمين، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.وأكدت أنه سيتم بحث قضايا الغارمات، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة لبحث قضايا الغارمات بها جمعيات أهلية، والأزهر الشريف، وجمعيات مسيحية، ووزارة الإعلام، لافتة إلى أن المؤسسات الدينية والمجتمعية تسهم فى بعض خدمات هؤلاء مثل العلاج، وتزويج الأيتام.