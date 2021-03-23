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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدانة ألمانية لدعوة «إخوان» لمؤتمر عن العنصرية بالاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:53 ص
مؤتمر عن العنصرية
مؤتمر عن العنصرية بالاتحاد الأوروبي
أمينة ذكى
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اعترض عدد من نواب ألمانيا على دعوة الاتحاد الأوروبي جماعات وأفراد مقربة من جماعة الإخوان إلى مؤتمر عن العنصرية في 19 مارس الجاري، لا سيما وقد كان من بين المدعوين ابنة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس وميشيل بريفوت الذي كان عضو في جماعة إخوانية.

وقالت صحيفة "DIE welt" الألمانية، إنه من العار للاتحاد الأوروبي أن ينظم حدثا عن العنصرية ويستضيف فيه جماعة إرهابية متطرفة مثل الإخوان، متابعة: "لقد دعا الاتحاد الأوروبي ممثلين عن الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) المقربة من جماعة الإخوان، ويحرضون على الكراهية والتطرف".

وقال رئيس وفد البديل من أجل ألمانيا في برلمان الاتحاد الأوروبي "يورغ ميوثن"، إن المساواة في الحقوق مضمونة بالفعل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي"، ولكن من غير المقبول تماما أن يشترك الاتحاد الأوروبي الآن في الأجندة الانقسامية التي تتبعها جماعة الإخوان ويدعو ممثلي المنظمات المقربة من جماعة الإخوان الذين يدعون للتطرف والعنف.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد خطة عمل لمكافحة العنصرية في سبتمبر 2020 وعقد "قمة مناهضة العنصرية" يوم الجمعة 19 مارس 2021 عبر الفيديو كونفرنس، ونقلت الصحيفة الألمانية القول عن رئيسة المفوضية "أورسولا فون دير لاين": لم يعد كافيًا رفض العنصرية وعلينا أن نتخذ إجراءات فعالة ضدها".

ودعا الاتحاد الأوروبي المتحدثة باسم الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) كارين تيلور، التي حرضت من قبل في أكثر من مقطع فيديو على الكراهية والعنف وتحديدا في المجتمعات الأوروبية، وعلى الرغم من اطلاع تيلور على مقاطع الفيديو إلا أنها لم تعلق عليها، وانتقد النواب الألمانيون بدروهم استضافة الاتحاد الأوروبي لمنظمة رفضت أن تنأى بنفسها عن هذه التصريحات العنصرية الداعية للتطرف.

ووفقا للصحيفة الألمانية، فإنه من بين الشخصيات البارزة في الشبكة الإسلامية للبحوث القريبة من جماعة الإخوان المسلمين "انتصار" ابنة راشد الغنوشي، المؤسس المشارك لحزب النهضة، الذراع التونسي للإخوان، و"ميشيل بريفوت" رئيس ENAR، الذي كان عضوا في الجماعة حتى عام 2008، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل ENAR في الفترة من عام 2014-2019 بإجمالي 5.422.678 يورو.

وأضافت الصحيفة الالمانية أن "ENAR" تضم أيضًا منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية "FEMYSO"، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإخوان، وفقًا لتقرير أعده البوندستاغ الألماني في عام 2015.

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