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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الكابلات الكهربائية» تقرر شراء أسهم خزينة حتى 10% من أسهمها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:52 ص
الكابلات الكهربائية
الكابلات الكهربائية
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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وافق مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبما لا يتجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة، حيث إنها تعد فرصة استثمارية جيدة للشركة.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنه يتم التنفيذ اعتبارًا من 23 مارس الجاري حتى 22 يونيو المقبل، بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.

وحققت الشركة خلال 2020، صافي ربح بلغ 133.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 166.77 مليون جنيه أرباحًا خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 2.03 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 65.41 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 35.67 مليون جنيه أرباحًا خلال 2019.

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